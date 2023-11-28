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Агент Воронкова прокомментировал информацию о желании Дмитрия вернуться в Россию

Агент Воронкова прокомментировал информацию о желании Дмитрия вернуться в Россию
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Хоккейный агент Джей Пи Барри, представляющий интересы нападающего «Коламбус Блю Джекетс» Дмитрия Воронкова, прокомментировал информацию о том, что форвард хотел вернуться в Россию.

«Воронков совершил разворот на 180 градусов. Он принял решение остаться в минувшие выходные после разговора с игроками и персоналом «Блю Джекетс» и после призыва остаться — даже от его семьи и друзей», — приводит слова Барри журналист Аарон Портцлайн на своей странице в соцсети Х (ранее Twitter).

Напомним, ранее появилась информация о том, что Воронков хочет вернуться в Россию и даже контактирует с «Ак Барсом». В нынешнем сезон 23-летний нападающий набрал 10 (4+6) очков в 17 матчах в дебютном сезоне в Национальной хоккейной лиге.

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