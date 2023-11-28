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Сможет ли московское «Динамо» прервать восьмиматчевую победную серию СКА?

Сможет ли московское «Динамо» прервать восьмиматчевую победную серию СКА?
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Сегодня, 28 ноября, СКА примет московское «Динамо». Встреча пройдёт на стадионе «Ледовый дворец» в Санкт-Петербурге и стартует в 19:30 мск.

К этому матчу команды подходят в хорошей форме. СКА имеет восьмиматчевую серию побед. «Динамо» выиграло в последних трёх встречах.

«Чемпионат» предлагает принять участие в опросе: «Сможет ли московское «Динамо» прервать восьмиматчевую победную серию СКА?»

Опрос можно пройти на сайте Quiz.

Команды уже встречались два раза в нынешнем сезоне. 2 сентября московское «Динамо» принимало СКА и потерпело поражение — 1:2. 15 сентября команды встретились уже в Санкт-Петербурге. Москвичи одержали победу — 3:1.

Отметим, что СКА и московское «Динамо» сыграют ещё раз в сезоне-2023/2024 — 25 декабря.

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