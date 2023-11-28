Том Уилсон высказался об упущенных моментах, которые для него создал Овечкин

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Том Уилсон прокомментировал свою слабую реализацию в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2023/2024 «Сан-Хосе Шаркс» (1:2). Канадский форвард, в частности, не реализовал два супермомента, которые для него создал капитан «столичных» Александр Овечкин.

«Всё происходит быстро. Такие моменты необходимо реализовывать. Это два важных шанса. Если такое забивать, то будет другая игра», — приводит слова Уилсона официальный сайт НХЛ.

ВИДЕО

В Сан-Хосе на стадионе «Эс-Эй-Пи-центр» закончился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором «Сан-Хосе Шаркс» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 2:1 (1:0, 0:1, 1:0).