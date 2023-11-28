Канарейкин: Панарин должен привести «Рейнджерс» к победе в Кубке Стэнли

Заслуженный тренер России Фёдор Канарейкин прокомментировал успешную игру российского нападающего «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемия Панарина.

«Удивляться достижениям Панарина не стоит, он показывает хороший хоккей в НХЛ уже из года в год. Такие ребята, как Кучеров и Артемий, уже приучили нас к стабильности и тому, что они яркие звёзды не только российского хоккея, но и мирового. Держать этот уровень тяжело. Но сейчас самое время, ребята находятся в расцвете сил на вершине своей карьеры. Они мастера и уже доказали своё место в НХЛ, за них можно только порадоваться.

Если говорить о победе Панарина в Кубке Стэнли с «Нью-Йорк Рейнджерс», то у нас многие прошли через жёсткую работу и не всем удавалось завоевать этот трофей. Поэтому тут не всё зависит от индивидуального мастерства и лидерских способностей этих ребят, а и от команды. Много зависит от той среды и коллектива, в котором они находятся. Лидеры востребованы всегда, но должна быть ещё команда. А так уровень Панарина уже давно дошёл того, что он может играть в команде-чемпионе. Он и должен привести «Рейнджерс» к победе в Кубке Стэнли. Там все этого ждут и будут рады этому трофею», — сказал Канарейкин в интервью Metaratings.ru.

Напомним, 32-летний Панарин стал первым игроком «Рейнджерс» за последние 35 лет, набравшим 30 очков в 20 матчах со старта сезона.