Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Ак Барс — Лада. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Козырев: при подавляющем преимуществе «Северстали» был минимальный счёт

Козырев: при подавляющем преимуществе «Северстали» был минимальный счёт
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Северстали» Андрей Козырев прокомментировал победу над «Сибирью» (2:1) в Новосибирске и оценил игру вратаря сибиряков Антона Худобина, который провёл дебютный матч за подопечных Дэвида Немировски.

«При нашем подавляющем преимуществе был минимальный счёт. Огромная заслуга вратаря соперников – Антона Худобина, который держал в игре. Нашли всё-таки мы ключи к нему. Но с поездки мы везём четыре очка из шести возможных. Думаю, это хороший результат.

«Сибирь» два дня играла без паузы? Мы как всегда играли, стараемся первым номером. Сегодня также. Готовились как обычно.

Какого играть против Худобина? Мы разбирали вратаря, говорили, на чём акцентировать внимание. Тяжело такому вратарю забить. С Антоном Красоткиным мы уже проводили матчи на предсезонном турнире, тоже с минимальным счётом победили. Там здорово сыграл Антон. Мы знаем, как играют вратари «Сибири».

Звено Пилипенко выделялось? Он не перегорает. Ребята является лидерами, ведут за собой команду, играют. У нас все звенья играют хорошо», — передаёт слова Козырева корреспондент «Чемпионата» Екатерина Василевич.

Материалы по теме
Видео
«Северсталь» обыграла «Сибирь» и прервала трёхматчевую победную серию новосибирцев
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android