Вратарь «Сибири» Худобин поделился впечатлениями от первого матча в КХЛ с 2012 года

Вратарь «Сибири» Антон Худобин после поражения от «Северстали» (1:2) рассказал о своих впечатлениях от первого матча в Континентальной хоккейной лиге с 2012 года.

«Первый матч после возвращения? Немножко скомканный матч получился для меня. Понятное дело, давно здесь не выступал. А так, в общем-то, вкатился, почувствовал. В первом периоде немножко сумбур был в голове, что понятно. Чуть-чуть по-другому, другой стиль игры. Но ничего страшного, для этого игры и есть. Всё будет хорошо. Во втором периоде более-менее почувствовал. В третьем не понял, что произошло. Несчастный случай.

Помню ли последний матч в КХЛ? Мне кажется, это было в «Словане», почему-то мне так кажется.

Разговаривал с Подомацким после матча? Пока ничего не успели обсудить. Это наши вратарские секреты», — передаёт слова Худобина корреспондент «Чемпионата» Екатерина Василевич.

37-летний Худобин сыграл в КХЛ впервые с декабря 2012 года. Свой последний матч вратарь провел за «Атлант» в локаутном сезоне.