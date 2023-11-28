Главный тренер «Сибири» Немировски назвал причины поражения от «Северстали»

Главный тренер «Сибири» Дэвид Немировски прокомментировал домашнее поражение от «Северстали» (1:2).

«Вторая игра подряд. Ребята очень старались, бились. Где-то, может быть, устали, но третий период очень хорошо двигались. Моменты были, чтобы сравнять счёт. Сейчас игра через день опять, нужно восстановиться после последних игр. И готовиться на «Адмирал».

Сыграли два матча без пауз? Я не против двух игр подряд. На разные бывают игры: то слишком много игр, а потом две подряд. Но все команды сталкиваются с этим. Сложно было ребятам, первый раз в сезоне так играли. Но, несмотря на это, они показали характер и бились.

Доволен ли игрой Худобина? Да. Он уверенно сыграл, много помогает, подсказывает во время игры партнёрам.

После прохода Михалёва команда по-другому заиграла? Да. Он в атаке сильно помогает, хорошо видит поле.

В первом периоде было подавляющее преимущество у соперника? Соперник играет почти как «Торпедо», много двигают шайбу. Мы в первом периоде очень медленно двигали шайбу, начали неудачно. Потом начали двигать её вперёд и играть по-другому. Думаю, они почувствовали это, потом поверили и пошли дальше», — передаёт слова Немировски корреспондент «Чемпионата» Екатерина Василевич.