Главный тренер «Металлурга» Разин: думали, «Нефтехимик» сам отдаст игру, вовремя очнулись

Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин прокомментировал победный матч с «Нефтехимиком» (4:3 Б), в котором магнитогорский клуб проигрывал со счётом 0:3.

«Волевая победа. С одной стороны, это хорошо, но всё-таки, наверное, мы не настроились. Думали, соперник сам отдаст игру. Хорошо, что вовремя очнулись и отыгрались. Не согласен, что команда выключилась, когда пропустила голы во втором периоде. Первый гол — ошибка при позиционной атаке. До этого у нас был прекрасный момент. Второй гол — то же самое. Мы должны были забивать, но получили в обратку. Такие отрезки бывают», — приводит слова Разина пресс-служба Континентальной хоккейной лиги.

Отметим, что эта победа стала для магнитогорского клуба 11-й подряд. Последний раз подопечные Андрея Разина проигрывали 29 октября в игре с «Ладой» (3:4).