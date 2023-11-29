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Убойная драка Беннетта и Доми в матче «Торонто» — «Флорида»

Убойная драка Беннетта и Доми в матче «Торонто» — «Флорида»
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В эти минуты в Торонто на стадионе «Скотиабанк-Арена» проходит матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Торонто Мэйпл Лифс» принимает «Флориду Пантерз».

В середине второго периода форвард «пантер» Сэм Беннетт и нападающий хозяев Макс Доми устроили ожесточённый кулачный поединок.

«Чемпионат» предлагает посмотреть видео драки хоккеистов.

По итогам боя оба игрока получили по пять минут штрафного времени.

На данную минуту в матче идёт третий период, счёт 1:1. Счёт в матче открыли гости — в первом периоде отличился Кевин Стенлунд. Во второй 20-минутке гости восстановили равновесие усилиями Ноа Грегора.

НХЛ - регулярный чемпионат
29 ноября 2023, среда. 03:00 МСК
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
3-й период
1 : 1
Флорида Пантерз
Санрайз
0:1 Стенлунд (Гаджович, Экблад) – 15:29     1:1 Грегор – 32:54    

«Торонто» подошёл к этому поединку с двумя поражениями подряд. «Флорида» же наоборот одержала в последней игре сверхубедительную победу над «Оттавой Сенаторз» (5:0).

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