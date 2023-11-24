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Голкипер «Рейнджерс» Игорь Шестёркин дважды ударил по спине тафгая НХЛ

Голкипер «Рейнджерс» Игорь Шестёркин дважды ударил по спине тафгая НХЛ
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Российский голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестёркин отметился грубой игрой в ходе матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Филадельфией Флайерз».

В одном из эпизодов встречи тафгай «лётчиков» Гарнет Хэтэуэй выиграл борьбу за шайбу у бортика и выбрался на пятачок. Нападающий не сумел переправить шайбу в ворота, врезавшись в Шестёркина. Голкипер «Рейнджерс» резко отреагировал на это и дважды ударил по спине Хэтэуэя. Судьи оставили этот момент без внимания.

ВИДЕО

В эти минуты на стадионе «Уэллс Фарго-центр» в Филадельфии (США) проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Филадельфия Флайерз» принимает «Нью-Йорк Рейнджерс». К середине второго периода счёт 3:0 в пользу гостей.

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