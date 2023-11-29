Генеральный менеджер «Чикаго» прокомментировал слухи о связи Перри с матерью Бедарда

Генеральный менеджер «Чикаго Блэкхоукс» Кайл Дэвидсон прокомментировал появившиеся в социальных сетях слухи, касаемые ветерана команды Кори Перри.

Напомним, ранее начали распространяться слухи о том, что клуб отстранил возрастного хоккеиста от игр и тренировок из-за интимной связи с матерью новичка команды Коннора Бедарда. Вчера стало известно о том, что «Чикаго» выставил Перри на драфт отказов.

«Ситуация с Кори Перри не включает в себя каких-либо игроков или их семей», — приводит слова Дэвидсона американский журналист Марк Лазерус в соцсетях.

Также, по словам Лазеруса, Дэвидсон назвал подобные слухи «откровенно отвратительными».

Кори Перри пришёл в «Блэкхоукс» летом в качестве свободного агента. Два предыдущих сезона он провёл в «Тампа-Бэй Лайтнинг». В текущем регулярном чемпионате на его счету четыре гола и пять передач в 16 играх при показателе полезности «-6».