«Нью-Джерси» вырвал победу у «Айлендерс» забросив шайбу за 21 секунду до конца 3 периода

В Ньюарке на арене «Пруденшл-Центр» завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Нью-Джерси Дэвилз» нанёс поражение «Нью-Йорк Айлендерс» (5:4).
Решающий гол за 21 секунду до окончания третьего периода забил нападающий Кёртис Лазар.
Также в составе победителей шайбами отметились Майкл Маклауд, Доусон Мерсер, Джек Хьюз и Нико Хишир. В составе «островитян» отличились Бо Хорват, Мэтью Барзал, Кэл Клаттербак и Жан-Габриэль Пажо.
«Дэвилз» набрали 21 очко и занимают промежуточное 12 место в таблице Восточной конференции. В ближайшей игре команда Линди Раффа сыграет 1 декабря в гостях с «Филадельфией Флайерз».
«Айлендерс» остались с 22 очками и идут десятыми на Востоке. В следующем матче «островитяне» встретятся 1 декабря на выезде с «Каролиной Харрикейнз».
Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.
- 29 ноября 2023
-
06:42
-
06:38
-
06:34
-
06:20
-
06:07
-
05:53
-
05:36
-
05:27
-
05:14
-
04:43
-
01:00
- 28 ноября 2023
-
23:50
-
23:42
-
23:37
-
23:26
-
23:18
-
23:07
-
22:50
-
22:44
-
22:40
-
22:29
-
22:26
-
22:23
-
22:19
-
22:11
-
22:06
-
21:59
-
21:41
-
21:18
-
21:11
-
20:53
-
20:44
-
20:28
-
20:10
-
19:49