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«Нью-Джерси» вырвал победу у «Айлендерс» забросив шайбу за 21 секунду до конца 3 периода

«Нью-Джерси» вырвал победу у «Айлендерс» забросив шайбу за 21 секунду до конца 3 периода
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В Ньюарке на арене «Пруденшл-Центр» завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Нью-Джерси Дэвилз» нанёс поражение «Нью-Йорк Айлендерс» (5:4).

Решающий гол за 21 секунду до окончания третьего периода забил нападающий Кёртис Лазар.

Также в составе победителей шайбами отметились Майкл Маклауд, Доусон Мерсер, Джек Хьюз и Нико Хишир. В составе «островитян» отличились Бо Хорват, Мэтью Барзал, Кэл Клаттербак и Жан-Габриэль Пажо.

«Дэвилз» набрали 21 очко и занимают промежуточное 12 место в таблице Восточной конференции. В ближайшей игре команда Линди Раффа сыграет 1 декабря в гостях с «Филадельфией Флайерз».

«Айлендерс» остались с 22 очками и идут десятыми на Востоке. В следующем матче «островитяне» встретятся 1 декабря на выезде с «Каролиной Харрикейнз».

НХЛ - регулярный чемпионат
29 ноября 2023, среда. 03:00 МСК
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
Окончен
5 : 4
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
0:1 Хорват (Добсон, Барзал) – 05:16 (pp)     1:1 Маклауд (Лазар) – 10:29     2:1 Мерсер (Хьюз, Тоффоли) – 24:19     2:2 Барзал (Ли, Добсон) – 28:24     2:3 Клаттербак (Сизикас, Готье) – 29:40     2:4 Пажо (Барзал, Романов) – 33:05     3:4 Хьюз (Мерсер, Смит) – 45:08     4:4 Хишир (Хьюз, Хьюз) – 51:10 (pp)     5:4 Лазар (Баль, Маклауд) – 59:37    

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

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