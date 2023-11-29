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«Нью-Джерси» вырвал победу у «Айлендерс» забросив шайбу за 21 секунду до конца 3 периода

В Ньюарке на арене «Пруденшл-Центр» завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Нью-Джерси Дэвилз» нанёс поражение «Нью-Йорк Айлендерс» (5:4).

Решающий гол за 21 секунду до окончания третьего периода забил нападающий Кёртис Лазар.

Также в составе победителей шайбами отметились Майкл Маклауд, Доусон Мерсер, Джек Хьюз и Нико Хишир. В составе «островитян» отличились Бо Хорват, Мэтью Барзал, Кэл Клаттербак и Жан-Габриэль Пажо.

«Дэвилз» набрали 21 очко и занимают промежуточное 12 место в таблице Восточной конференции. В ближайшей игре команда Линди Раффа сыграет 1 декабря в гостях с «Филадельфией Флайерз».

«Айлендерс» остались с 22 очками и идут десятыми на Востоке. В следующем матче «островитяне» встретятся 1 декабря на выезде с «Каролиной Харрикейнз».

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.