Стало известна дата возвращения защитника «Рейнджерс» Адама Фокса после травмы

Защитник «Нью-Йорк Рейнджерс» Адам Фокс вернётся в строй после травмы нижней части тела в среду 29 ноября, и будет готов помочь своей команде в ближайшем матче с «Детройт Ред Уингз», сообщает официальный аккаунт НХЛ в соцсети Х (ранее Twitter).

Напомним, Фокс пропустил из-за повреждения десять последних матчей «копов».

В текущем регулярном чемпионате НХЛ на счету защитника 11 (3+8) очков в 10 матчах за команду Питера Лавиолетта.

На данный момент «Рейнджерс» находятся на первом месте в турнирной таблице Восточной конференции, имея в своём активе 31 очко. В последнем матче «копы» 28 ноября проиграли дома «Баффало Сэйбрз» (1:5), прервав свою победную серию, которая перед этим матчем составляла три игры.