Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Авангард — Витязь. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Стало известна дата возвращения защитника «Рейнджерс» Адама Фокса после травмы

Стало известна дата возвращения защитника «Рейнджерс» Адама Фокса после травмы
Комментарии

Защитник «Нью-Йорк Рейнджерс» Адам Фокс вернётся в строй после травмы нижней части тела в среду 29 ноября, и будет готов помочь своей команде в ближайшем матче с «Детройт Ред Уингз», сообщает официальный аккаунт НХЛ в соцсети Х (ранее Twitter).

Напомним, Фокс пропустил из-за повреждения десять последних матчей «копов».

В текущем регулярном чемпионате НХЛ на счету защитника 11 (3+8) очков в 10 матчах за команду Питера Лавиолетта.

На данный момент «Рейнджерс» находятся на первом месте в турнирной таблице Восточной конференции, имея в своём активе 31 очко. В последнем матче «копы» 28 ноября проиграли дома «Баффало Сэйбрз» (1:5), прервав свою победную серию, которая перед этим матчем составляла три игры.

Материалы по теме
Панарин проснулся! Набрал три очка в шикарном матче, а его «Рейнджерс» — уже лидеры НХЛ
Видео
Панарин проснулся! Набрал три очка в шикарном матче, а его «Рейнджерс» — уже лидеры НХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android