Макдэвид сравнялся с Кросби по числу периодов с 3+ очками среди действующих игроков НХЛ

В Эдмонтоне, на арене «Роджерс Плэйс» прошёл матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Эдмонтон Ойлерз» нанёс поражение «Вегас Голден Найтс» (5:4 Б).

Звёздный нападающий «нефтяников» Коннор Макдэвид отметился в этой игре тремя (1+2) очками. Также на его счету реализованный послематчевый буллит. Примечательно, что все три своих очка Макдэвид набрал во втором периоде матча.

Таким образом, Макдэвид сравнялся с капитаном «Питтсбурга» Сидни Кросби по периодам с тремя и более очками среди действующих хоккеистов лиги. У обоих хоккеистов по 24 таких периода. На втором месте по этому показателю расположился капитан «Вашингтона» Александр Овечкин, набиравший минимум 3 очка в 22 периодах в карьере НХЛ.