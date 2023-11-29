Уолл повторил достижение Самсонова по победам за первые 23 матча в составе «Торонто»

В Торонто на стадионе «Скотиабанк-Арена» прошёл матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Торонто Мэйпл Лифс» обыграл «Флориду Пантерз» (2:1 Б).

Голкипер «Торонто» Джозеф Уолл одержал свою 16 победу в карьере. На это ему потребовалось 23 матча, ровно такое же достижении имеет российский вратарь «Мейпл Лифс» Илья Самсонов. Больше побед за 23 первых матча в истории «Торонто» имеет лишь голкипер Джек Кэмпбелл, который одержал 17 побед на этом отрезке.

Отметим, что Уолл начинал сезон в качестве второго вратаря, а основным голкипером «Мейпл Лифс» был Самсонов. Но неудачный старт сезона в исполнении россиянина дал американцу шанс, которым Уолл воспользовался. В ноябре Уолл провёл семь матчей, а Самсонов пять.