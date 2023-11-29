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Миллер повторил достижение Могильного по скорости набора 35 очков за «Ванкувер» в сезоне

Миллер повторил достижение Могильного по скорости набора 35 очков за «Ванкувер» в сезоне
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В Ванкувере на стадионе «Роджерс-Арена» прошёл матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Ванкувер Кэнакс» одержал победу над «Анахайм Дакс» (3:1).

Нападающий «Ванкувера» Джей Ти Миллер отметился двумя результативными передачами и довёл количество своих очков в текущем сезоне до 35 (13+22).

Миллер повторил достижение Александра Могильного по скорости набора 35 очков за «Ванкувер» со старта сезона НХЛ, установленное в сезоне-1995/1996. Обоим хоккеистам на это потребовалось 23 матча. Быстрее них 35 очков набирал лишь Тони Танти в сезоне-1983/1984, уложившийся в 21 игру. За 25 матчей 35 очков в составе «Ванкувера» набирал Павел Буре, а по 26 игр на такой результат потратили Тревор Линден, Джефф Куртналл и Даниэль Седин.

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