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«Это потрясает». Нападающий «Чикаго» — о расторжении контракта с Перри

«Это потрясает». Нападающий «Чикаго» — о расторжении контракта с Перри
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Нападающий «Чикаго Блэкхоукс» Ник Фолиньо прокомментировал решение клуба разорвать контракт с форвардом Кори Перри.

«Честно говоря, это потрясает. Мы все заботимся о Кори. Но мы понимаем, что есть стандарт, которого должны придерживаться.

Это действительно тяжёлый день для всех нас. Тяжело, когда у тебя нет всех деталей, чтобы полностью прокомментировать их. Но мы заботимся о нашем клубе, и организация делает то, что лучше для всех нас. Мы должны знать это и понимать, что есть стандарт, к которому мы должны стремиться», — приводит слова Фолиньо The Athletic.

Канадский нападающий пришёл в «Блэкхоукс» летом в качестве свободного агента. Два предыдущих сезона он провёл в «Тампа-Бэй Лайтнинг». В текущем регулярном чемпионате на его счету четыре гола и пять передач в 16 играх при показателе полезности «-6».

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