Рябыкин — о поражении «Витязя» в Омске: «Авангард» был посвежее, после выходных

Главный тренер «Витязя» Дмитрий Рябыкин прокомментировал гостевое поражение от «Авангарда» (1:4) в матче Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024.

«Авангард» здорово играл, мы себе в актив можем занести только второй период и пару минут третьего. А так – «Авангард» с победой. Соперник сегодня был посвежее, после выходных, а у нас это уже не первая игра, и на выезде, и дома играем через день. Поэтому они были помобильнее», — передаёт слова Рябыкина корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Напомним, в следующем матче Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Авангард» сыграет на своей площадке с «Нефтехимиком». «Витязь» отправится в гости к СКА. Обе встречи состоятся 1 декабря.