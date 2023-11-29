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Рябыкин — о поражении «Витязя» в Омске: «Авангард» был посвежее, после выходных

Рябыкин — о поражении «Витязя» в Омске: «Авангард» был посвежее, после выходных
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Главный тренер «Витязя» Дмитрий Рябыкин прокомментировал гостевое поражение от «Авангарда» (1:4) в матче Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024.

«Авангард» здорово играл, мы себе в актив можем занести только второй период и пару минут третьего. А так – «Авангард» с победой. Соперник сегодня был посвежее, после выходных, а у нас это уже не первая игра, и на выезде, и дома играем через день. Поэтому они были помобильнее», — передаёт слова Рябыкина корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Напомним, в следующем матче Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Авангард» сыграет на своей площадке с «Нефтехимиком». «Витязь» отправится в гости к СКА. Обе встречи состоятся 1 декабря.

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