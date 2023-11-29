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Рябыкин: систему игры «Витязя» надо менять. И мы уже играем совсем в другой хоккей

Рябыкин: систему игры «Витязя» надо менять. И мы уже играем совсем в другой хоккей
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Главный тренер «Витязя» Дмитрий Рябыкин после гостевого поражения от «Авангарда» (1:4) рассказал об изменении системы игры подмосковного клуба.

«Дорожко сегодня провёл достаточно хорошую игру, выручил нас, особенно в первом периоде. К нему вообще никаких претензий. Каково мне играть в Омске в роли тренера соперника? Всегда приятно приезжать, конечно. Тут много знакомых, хорошая арена, болельщики классно поддерживают.

Систему игры «Витязя», конечно, надо менять, и мы меняем. Мы играем совсем в другой хоккей, чем раньше. Но всему нужно время. Разумеется, мы стремимся в плей-офф, задачу никто не снимал», — передаёт слова Рябыкина корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Напомним, в следующем матче «Авангард» сыграет на своей площадке с «Нефтехимиком». «Витязь» отправится в гости к СКА. Обе встречи состоятся 1 декабря.

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