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Главный тренер «Спартака» отреагировал на слухи про возможный переход Ковальчука

Главный тренер «Спартака» отреагировал на слухи про возможный переход Ковальчука
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Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов прокомментировал слухи про возможный переход олимпийского чемпиона Ильи Ковальчука.

«Я уже много раз отвечал на этот вопрос, на сегодняшний день ничего не изменилось. Когда Илья приедет – тогда мы с ним поговорим. Он будет на Матче звёзд КХЛ, там мы с ним встретимся и пообщаемся», — сказал Жамнов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

40-летний Илья Ковальчук является воспитанником московского «Спартака», олимпийским чемпионом, двукратным чемпионом мира и трёхкратным обладателем Кубка Гагарина, финалистом Кубка Стэнли. Карьеру он приостановил после сезона-2020/2021. Последним клубом Ковальчука был «Авангард».

Ранее Ковальчук прокомментировал свой уход из «Нью-Джерси Дэвилз» в 2013 году.

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