Майоров о заявлениях Задорова: человек просто задом повернулся к Родине, я не понимаю его

Двукратный олимпийский чемпион, легендарный капитан «Спартака» и сборной СССР Борис Майоров прокомментировал высказывание экс-голкипера сборной Чехии Доминика Гашека, который осудил НХЛ, а также оценил заявления защитника «Калгари Флэймз» Никита Задорова на YouTube-канале «вДудь»*.

«Люди высказывают свою точку зрения. С этой точкой зрения можно соглашаться или не соглашаться. Что касается Гашека, то это же не первое его высказывание. Значит, он требует, то есть не требует, а предлагает, чтобы НХЛ соответствующим образом отреагировала на спецоперацию в отношении наших игроков. Это его точка зрения. И разве в мире антироссийские настроения только где-то у политиков? Вот, пожалуйста, спортсмены тоже высказываются подобным образом. С этим просто надо мириться.

Что касается Задорова, то это не первое его высказывание на грани неприятия решения, которые Россия принимает. Не только в плане политики, но и, по-моему, в плане спорта тоже. Меня удивляет это, я помню Задорова, который играл. Я был на чемпионате мира, в котором принимал участие и Задоров в составе молодёжной сборной. Я был руководителем этой делегации. Ну, вроде парень как парень, потом уехал в Северную Америку. Какая муха его укусила? Значит, человек воспитывался если не на советских традициях, то на российских. Здесь у него дом, здесь у него родственники, и вот так вот задом повернуться к Родине, я таких людей просто не понимаю и стараюсь не реагировать на то, что они говорят по одной простой причине — их просто единицы», — сказал Майоров в интервью «ВсёПроСпорт».

*признан иноагентом в РФ