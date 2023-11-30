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Александр Овечкин вышел на чистое 50-е место по количеству матчей в НХЛ

Александр Овечкин вышел на чистое 50-е место по количеству матчей в НХЛ
Александр Овечкин
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В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Лос-Анджелес Кингз» принимает «Вашингтон Кэпиталз». После первого периода счёт равный — 1:1.

В этом матче принимает участие российский нападающий «Кэпиталз» Александр Овечкин. Капитан столичной команды проводит 1366-й матч за карьеру в регулярных чемпионатах НХЛ. По этому показателю Овечкин сегодня вышел на чистое 50-е место в истории североамериканской лиги, превзойдя результат находящегося сейчас без команды, но официально ещё не завершавшего карьеру Эрика Стаала (1365).

Следующей целью для Овечкина является показатель известного в прошлом финского защитника Теппо Нумминена (1372). Рекорд НХЛ по матчам принадлежит Патрику Марло (1779). Среди действующих игроков на первом месте находится защитник «Даллас Старз» Райан Сутер (1382).

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