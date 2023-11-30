Защитник «Вегаса» Ши Теодор перенёс операцию и выбыл на несколько недель

Защитник «Вегаса» Ши Теодор перенёс операцию на верхней части тела и вернётся в строй с «недели на неделю». Игрок обороны уже пропустил три матча, со встречи с «Далласом» (2:1) 22 ноября.

Теодор является лидером защитников «Вегаса» в текущем сезоне в четырёх показателях. Игрок обороны набрал 18 очков — забил четыре гола и отдал 14 результативных передач с положительным показателем полезности «+10». В прошлом сезоне Теодор набрал рекордные для себя 52 очка — забил 14 голов и отдал 38 результативных передач в 78 матчах регулярки. К ним защитник добавил 13 (1+12) очков в 21 матче плей-офф и стал обладателем Кубка Стэнли в составе «Вегаса».

«Вегас» после 23 матчей занимает первое место в таблице Западной конференции НХЛ.