Американский журналист сравнил ситуацию Перри с увольнением Джима Монтгомери из «Далласа»

Американский журналист Шон Шапиро прокомментировал в социальных сетях ситуацию с расторжением контракта между «Чикаго Блэкхоукс» и 38-летним нападающим Кори Перри. Подписавший годичное соглашение летом 2023 года ветеран неожиданно перестал попадать в состав на матчи без проясняющих ситуацию комментариев со стороны главного тренера и руководства клуба. 29 ноября появилась информация, что Перри прошёл процедуру драфта отказов и его контракт с «Чикаго» расторгнут.

«Ситуация с Кори Перри во многом напоминает увольнение Джима Монтгомери в «Далласе». В дело были вовлечены юристы, команда никогда ничего не говорила о том, что было на самом деле. Спекуляции опасно разрастаются, в то время как правду знают лишь немногие избранные, которые никогда не расскажут», – написал Шапиро в своей соцсети.

В 2019 году был снят с должности главный тренер «Даллас Старз» Джим Монтгомери. Руководство клуба пояснило, что это не связано со спортивными результатами, но так и не раскрыло причину увольнения специалиста.