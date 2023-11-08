СКА пожаловался на «Спартак» из-за выкриков фанатов. Теперь КХЛ накажет москвичей?

Спортивное противостояние между Москвой и Санкт-Петербургом всегда вызывает повышенный интерес и внимание. Особенно если речь о футбольном матче «Спартак» — «Зенит» или хоккейной встрече «Спартак» — СКА.

В понедельник, 6 ноября, красно-белые во второй раз за сезон обыграли армейцев, забросив решающую шайбу после выигранного вбрасывания в чужой зоне, когда на табло оставалось чуть менее двух секунд. Эмоции, помимо льда, бурлили и на трибунах. Тем более что на играх успешно выступающих в нынешнем регулярном чемпионате москвичей собираются аншлаги.

Правда, порой дело до ходит до того, что наиболее активная публика начинает выкрикивать в адрес соперника далеко не самые приятные вещи.

«Что не понравилось? Лично мне при просмотре матча в прямом эфире федерального телеканала было неприятно слышать нецензурные крики с трибун в адрес СКА. А ведь на трибунах, как и у телевизоров, собрались целые семьи, включая женщин и детей. Я, конечно, понимаю, что продукт, являющийся составляющей хот-дога, формально не является нецензурной бранью, но все же всё понимают.

Я смотрю на всё происходящее со стороны профессионального тренера и человека из хоккея, ни в коей мере не болею за СКА или «Спартак». Просто все оскорбления, на мой взгляд, с трибун нужно убирать. А то драки и честные мужские бои в хоккее мы осуждаем, а оскорбления слышны на всю страну. Было очень некрасиво. И главное, что на это никто не реагирует и ничего не делает. Посмотрим, может, в дисциплинарном комитете всё-таки что-то предпримут», — заявил после матча известный тренер Андрей Назаров.

Продолжение выступления Андрея Назарова по насущной проблеме: Эксклюзив Назаров: хоккею нельзя опускаться до футбола, где мат на фанатских секторах в норме вещей

Скандирование было хорошо слышно не только в чаше самой арены, но и попало в федеральное телевидение, позднее разлетевшись по всему интернету. С одной стороны, придраться сложно, так как отборного мата не было, но взрослые люди прекрасно понимают контекст выкрикиваемой фразы. Конечно, она носит оскорбительный характер, а с трибун подобные выражения нужно убирать. Причём речь абсолютно о любом клубе: никакого мата и неприличных кричалок на хоккее быть не должно.

Накануне «Чемпионату» стало известно, что СКА обратился в КХЛ с просьбой рассмотреть эпизоды с нарушением болельщиками ХК «Спартак» дисциплинарного регламента во время матча регулярного чемпионата в Москве.

По мнению армейцев, во время игры фанаты хозяев неоднократно позволяли себе нецензурные скандирования, оскорбляющие их команду. Данные выкрики были слышны не только на арене, но и попали в трансляцию матча.

В пункте 70.6 регламента КХЛ указано, что за подобное нарушение со стороны фанатского сектора на клуб налагается штраф в размере 1 млн рублей.

В петербургском клубе считают, что подобное поведение фанатов «Спартака» наносит вред всему российскому хоккею.

«В то время когда в Петербурге хоккей давно стал мероприятием для всей семьи, на матчах отдельных команд в Москве культивируется атмосфера вражды, что не идёт на пользу популяризации нашего вида спорта», — говорится в сообщении СКА.

Эпизод матча «Спартак» — СКА Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Во всей этой истории нужно понимать главное: хоккей давно стал в России национальным и семейным видом спорта. В нынешнем сезоне мы видим много атакующих команд, обилие заброшенных шайб, высокие скорости, неожиданные результаты. Конкуренция в лиге явно возросла, появилась интрига, отсюда и увеличение посещаемости. Однако в случае нарушения правил поведения и оскорблений дело может дойти до того, что с семьями на стадионы ходить перестанут, а в хоккее, как и в футболе, введут Fan ID. Тот самый паспорт болельщика, против которого активно выступают футбольные фанаты, даже бойкотирующие матчи любимых команд. Хоккей нужно продвигать в массы и делать его безоговорочным спортом номер один в нашей стране. Вот ключевая задача, усилия для выполнения которой должны прикладывать не только тренеры и хоккеисты, но и зрители. А сделать это возможно только при взаимном уважении.