Даниил Апальков забросил шайбу в КХЛ впервые с октября 2019 года

В эти минуты в Астане проходит матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный «Барыс» принимает магнитогорский «Металлург». Идёт второй период, счёт 2:0 в пользу хозяев.

В начале второй двадцатиминутки форвард казахстанского клуба Даниил Апальков с передач Понтуса Оберга и Эмиля Нургалиева удвоил преимущество хозяев.

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Для 31-летнего нападающего эта шайба стала первой в КХЛ с 17 октября 2019 года, когда форвард отличился за «Локомотив» в матче с «Адмиралом» (4:3 Б) во Владивостоке.

Напомним, ранее Апальков рассказал о своих проблемах с лудоманией. Форвард проходил лечение от игровой зависимости в реабилитационном центре.