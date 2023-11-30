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Кожевников – об отказе Финляндии играть с Россией: мы их научили хоккею, а они подонки

Кожевников – об отказе Финляндии играть с Россией: мы их научили хоккею, а они подонки
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Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников оценил решение Финской хоккейной ассоциации отказаться от участия в Кубке мира, если там будет выступать сборная России.

«Финляндия всё делает против России. И шведы тоже. Финны вообще подлецы и подонки. Я грубо говорю, но я же не в правительстве работаю. Мы их учили хоккею, они всё время стремились к России. Научили их играть в хоккей. Не обидно нашему великому тренеру сейчас, что он там работал?

Или это зависть. Они чистые подлецы и подонки. Не весь народ, а купленное правительство. Где лежат деньги у финской элиты – в американских банках, или в своих, которые связаны с американскими. Боятся их потерять, и совести у них нет. Хотят заработать на своём народе», — сказал Кожевников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Еленой Кузнецовой.

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