Iltalehti: Финляндия откажется участвовать в Кубке мира, если там будет сборная России

Финское издание Iltalehti сообщило, что, по информации источника, Финская хоккейная ассоциация дала понять, что откажется от участия в Кубке мира, если в нём будет сборная России.

«Сейчас не подходящее время посылать России сигнал о том, что в спорте тоже могут быть друзья. Вопрос в том, как долго Финляндии удастся оказать влияние на кабинеты различных видов спорта и донести свою точку зрения о том, что играть с Россией пока невозможно», — сказано в статье издания.

Напомним, ранее североамериканские журналисты заявили, что сборная России, вероятнее всего, не примет участия в Кубке мира по хоккею в 2025 году. Предполагается, что на турнире могут выступить четыре или шесть стран. Вероятнее всего, это будут Канада, США, Швеция и Финляндия.