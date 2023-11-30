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Ак Барс — Автомобилист. Прямая трансляция
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Новичок «Ак Барса» Митчелл Миллер дебютирует за клуб в игре с «Автомобилистом»

Новичок «Ак Барса» Митчелл Миллер дебютирует за клуб в игре с «Автомобилистом»
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Казанский «Ак Барс» опубликовал состав на сегодняшний матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024 с «Автомобилистом», который начнётся в 19:30 мск.

В составе «Ак Барса» дебютирует новичок клуба защитник Митчелл Миллер. Также, впервые за казанский клуб сыграет лучший бомбардир «Ирбиса» в текущем сезоне Данил Шерстнёв, который в 27 матчах МХЛ набрал 23 (14+9) очка. Вернулся в заявку на игру защитник Вячеслав Войнов, который пропустил шесть матчей подряд.

Состав «Ак Барса»:

Билялов (Ахтямов);

Лучевников – Журавлёв, Барбер – Семёнов – Радулов;
Лямкин – Миллер, Кагарлицкий – Шипачёв – Яшкин;
Юдин – Альметкин, Галиев – Сафонов – Петров;
Войнов, Лукоянов – Кателевский – Галимов, Шерстнёв.

Фонбет Чемпионат КХЛ
30 ноября 2023, четверг. 19:30 МСК
Ак Барс
Казань
1-й период
1 : 0
Автомобилист
Екатеринбург
1:0 Шипачёв (Кагарлицкий) – 10:51 (5x5)    
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