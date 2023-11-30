Новичок «Ак Барса» Митчелл Миллер дебютирует за клуб в игре с «Автомобилистом»

Казанский «Ак Барс» опубликовал состав на сегодняшний матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024 с «Автомобилистом», который начнётся в 19:30 мск.

В составе «Ак Барса» дебютирует новичок клуба защитник Митчелл Миллер. Также, впервые за казанский клуб сыграет лучший бомбардир «Ирбиса» в текущем сезоне Данил Шерстнёв, который в 27 матчах МХЛ набрал 23 (14+9) очка. Вернулся в заявку на игру защитник Вячеслав Войнов, который пропустил шесть матчей подряд.

Состав «Ак Барса»:

Билялов (Ахтямов);

Лучевников – Журавлёв, Барбер – Семёнов – Радулов;

Лямкин – Миллер, Кагарлицкий – Шипачёв – Яшкин;

Юдин – Альметкин, Галиев – Сафонов – Петров;

Войнов, Лукоянов – Кателевский – Галимов, Шерстнёв.