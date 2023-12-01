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Три очка Сергачёва и Кучерова не спасли «Тампу» от третьего подряд поражения в НХЛ

Завершился матч Национальной хоккейной лиги, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимала на своей площадке «Питтсбург Пингвинз». Игра проходила на стадионе «Амали-Арена» и завершилась победой гостей со счётом 4:2 (0:2, 2:0, 2:0).

В составе победителей отличились Сидни Кросби, Дрю О'Коннор, Джефф Картер и Тристан Джерри. Российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин записал на свой счёт результативную передачу.

У «Тампы» голами отметились Стивен Стэмкос и Таннер Жанно. Россиянин Никита Кучеров сделал две результативные передачи, его соотечественник Михаил Сергачёв — одну.

После 22 матчей «Питтсбург» располагается на 11-й строчке турнирной таблицы Восточной конференции, набрав 23 очка. Что касается «Тампы-Бэй», то подопечные Джона Купера идут пятыми (25) по итогам 24 встреч.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.