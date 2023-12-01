Три очка Сергачёва и Кучерова не спасли «Тампу» от третьего подряд поражения в НХЛ

Завершился матч Национальной хоккейной лиги, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимала на своей площадке «Питтсбург Пингвинз». Игра проходила на стадионе «Амали-Арена» и завершилась победой гостей со счётом 4:2 (0:2, 2:0, 2:0).
В составе победителей отличились Сидни Кросби, Дрю О'Коннор, Джефф Картер и Тристан Джерри. Российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин записал на свой счёт результативную передачу.
У «Тампы» голами отметились Стивен Стэмкос и Таннер Жанно. Россиянин Никита Кучеров сделал две результативные передачи, его соотечественник Михаил Сергачёв — одну.
После 22 матчей «Питтсбург» располагается на 11-й строчке турнирной таблицы Восточной конференции, набрав 23 очка. Что касается «Тампы-Бэй», то подопечные Джона Купера идут пятыми (25) по итогам 24 встреч.
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.
- 1 декабря 2023
-
06:24
-
06:24
-
06:03
-
06:00
-
05:50
-
05:39
-
05:36
-
05:29
-
04:56
-
04:16
-
03:36
-
03:18
-
02:45
-
01:00
-
00:30
- 30 ноября 2023
-
23:56
-
23:44
-
23:35
-
23:22
-
23:14
-
23:05
-
22:48
-
22:36
-
22:30
-
22:24
-
22:21
-
22:05
-
21:56
-
21:45
-
21:37
-
21:25
-
21:15
-
21:00
-
20:46
-
20:38