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Три очка Сергачёва и Кучерова не спасли «Тампу» от третьего подряд поражения в НХЛ

Три очка Сергачёва и Кучерова не спасли «Тампу» от третьего подряд поражения в НХЛ
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Завершился матч Национальной хоккейной лиги, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимала на своей площадке «Питтсбург Пингвинз». Игра проходила на стадионе «Амали-Арена» и завершилась победой гостей со счётом 4:2 (0:2, 2:0, 2:0).

В составе победителей отличились Сидни Кросби, Дрю О'Коннор, Джефф Картер и Тристан Джерри. Российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин записал на свой счёт результативную передачу.

У «Тампы» голами отметились Стивен Стэмкос и Таннер Жанно. Россиянин Никита Кучеров сделал две результативные передачи, его соотечественник Михаил Сергачёв — одну.

После 22 матчей «Питтсбург» располагается на 11-й строчке турнирной таблицы Восточной конференции, набрав 23 очка. Что касается «Тампы-Бэй», то подопечные Джона Купера идут пятыми (25) по итогам 24 встреч.

НХЛ - регулярный чемпионат
01 декабря 2023, пятница. 03:00 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Окончен
2 : 4
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
1:0 Стэмкос (Хедман, Кучеров) – 09:06     2:0 Жанно (Сергачёв, Кучеров) – 12:33 (pp)     2:1 Кросби (Гюнцель) – 28:53     2:2 О'Коннор (Малкин, Летанг) – 39:24     2:3 Картер (Ньето, Петтерссон) – 42:49     2:4 Джерри – 58:52    

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

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