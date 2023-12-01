Голкипер «Питтсбурга» Тристан Джерри забил гол в матче с «Тампой»

Завершился матч Национальной хоккейной лиги, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимала на своей площадке «Питтсбург Пингвинз». Игра проходила на стадионе «Амали-Арена» и завершилась победой гостей со счётом 4:2 (0:2, 2:0, 2:0).

Окончательный счёт в матче установил голкипер гостей Тристан Джерри, броском через всю площадку поразивший пустые ворота хозяев в тот момент, когда они заменили своего вратаря Андрея Василевского на шестого полевого игрока. Для Джерри этот гол стал первым в его карьере на уровне НХЛ. До конца третьего периода оставалось играть 68 секунд.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

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В составе победителей также отличились Сидни Кросби, Дрю О'Коннор и Джефф Картер. Российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин записал на свой счёт результативную передачу.