Тристан Джерри стал 10-м голкипером, забившим в НХЛ в XXI веке

Завершился матч Национальной хоккейной лиги, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимала на своей площадке «Питтсбург Пингвинз». Игра проходила на стадионе «Амали-Арена» и завершилась победой гостей со счётом 4:2 (0:2, 2:0, 2:0).

Окончательный счёт в матче установил голкипер гостей Тристан Джерри, броском через всю площадку поразивший пустые ворота хозяев в тот момент, когда они заменили своего вратаря Андрея Василевского на шестого полевого игрока. Для Джерри этот гол стал первым в его карьере на уровне НХЛ. До конца третьего периода оставалось играть 68 секунд.

28-летний вратарь стал всего 10-м голкипером, забившим в НХЛ в XXI веке. В феврале 2000 года подобным достижением отметился Мартин Бродо, после чего к нему присоединились Жозе Теодор (2001), Евгений Набоков (2002), Мика Норонен (2004), Крис Мэйсон (2006), Кэм Уорд (2011), Майк Смит (2013), Пекка Ринне (2020) и Линус Улльмарк (2023).

Примечательно, что в 2013 году Бродо ещё раз поразил чужие ворота, забив второй гол в регулярке НХЛ. Таким образом, в этом столетии 10 вратарями было заброшено 11 шайб.