Мэтью Барзал повторил достижение «Айлендерс», установленное ещё в прошлом веке

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Каролина Харрикейнз» принимала «Нью-Йорк Айлендерс». Встреча прошла в Роли на стадионе «Пи-Эн-Си-Арена» и закончилась победой гостей в овертайме со счётом 5:4.

Автором победной шайбы стал нападающий «Айлендерс» Мэтью Барзал, который в этом матче набрал 4 (1+3) очка. Канадский форвард стал первым игроком «островитян» в нынешнем столетии, которому удалось набрать как минимум четыре очка в одном матче, включая победный гол в овертайме.

В прошлом же веке подобным достижением отмечались Пьер Тарджон (февраль 1993 года) и Рэй Ферраро (февраль 1995-го). Таким образом 26-летний Барзал сегодня повторил достижение «Айлендерс», установленное ещё в прошлом веке.