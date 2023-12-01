Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
ХК Сочи — Локомотив. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Вашингтон» сегодня забил наибольшее для себя количество голов за один период в сезоне НХЛ

«Вашингтон» сегодня забил наибольшее для себя количество голов за один период в сезоне НХЛ
Аудио-версия:
Комментарии

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Анахайм Дакс» принимает «Вашингтон Кэпиталз». После второго периода гости впереди — 4:2.

На данный момент все голы столичной команды были забиты в первом периоде. Ещё в стартовой двадцатиминутке в составе «Кэпиталз» отличились Энтони Манта, Том Уилсон (дубль) и Ник Дауд. Таким образом «Вашингтон» сегодня забил наибольшее для себя количество голов за один период в этом сезоне НХЛ. Ранее «Кэпиталз» в нынешней регулярке четыре гола за один период ещё не забивали.

Автором третьей шайбы столичной команды стал Уилсон, отличившийся при игре в большинстве. Его ассистентами выступили защитник Джон Карлсон и нападающий Александр Овечкин, прервавший четырёхматчевую серию без набранных очков в НХЛ.

Материалы по теме
Александр Овечкин прервал четырёхматчевую серию без набранных очков в НХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android