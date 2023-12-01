«Вашингтон» сегодня забил наибольшее для себя количество голов за один период в сезоне НХЛ

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Анахайм Дакс» принимает «Вашингтон Кэпиталз». После второго периода гости впереди — 4:2.

На данный момент все голы столичной команды были забиты в первом периоде. Ещё в стартовой двадцатиминутке в составе «Кэпиталз» отличились Энтони Манта, Том Уилсон (дубль) и Ник Дауд. Таким образом «Вашингтон» сегодня забил наибольшее для себя количество голов за один период в этом сезоне НХЛ. Ранее «Кэпиталз» в нынешней регулярке четыре гола за один период ещё не забивали.

Автором третьей шайбы столичной команды стал Уилсон, отличившийся при игре в большинстве. Его ассистентами выступили защитник Джон Карлсон и нападающий Александр Овечкин, прервавший четырёхматчевую серию без набранных очков в НХЛ.