Александр Овечкин прервал четырёхматчевую серию без набранных очков в НХЛ

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Анахайм Дакс» принимает «Вашингтон Кэпиталз». После первого периода гости впереди — 4:2.

Автором третьей шайбы столичной команды стал нападающий Том Уилсон, отличившийся при игре в большинстве. Его ассистентами выступили защитник Джон Карлсон и нападающий Александр Овечкин, прервавший четырёхматчевую серию без набранных очков в НХЛ. До этого последний раз Овечкин отмечался результативным действием 19 ноября, когда забил в матче с «Коламбус Блю Джекетс» (4:3).

Для проводящего 1367-й матч в НХЛ 38-летнего капитана столичной команды это результативное действие стало 1498-м за карьеру в североамериканской лиге. Теперь он находится в двух очках от достижения отметки в 1500 баллов в НХЛ. Сейчас в активе Овечкина 1498 (827+671) очков в 1367 матчах.

В нынешнем сезоне Овечкин принял участие в 20 матчах, в которых набрал 13 (5+8) очков при нейтральном показателе полезности.