Кучеров обошёл Ларионова и вышел на чистое 10-е место по числу передач среди россиян в НХЛ

В составе «Тампа-Бэй» в матче с «Питтсбургом» (2:4) двумя результативными передачами отметился российский нападающий Никита Кучеров, оформивший ассистентский дубль в течение 3,5 минуты в первом отрезке матча.

В активе 30-летнего нападающего стало 477 результативных передач в 667 матчах за карьеру в НХЛ. Таким образом, Кучеров вытеснил из топ-10 лучших российских ассистентов в истории лиги Игоря Ларионова (475 передач в 921 матче).

В список также входят Евгений Малкин (768 ассистов в 1085 матчах), Сергей Фёдоров (696 в 1248), Александр Овечкин (672 в 1367), Сергей Зубов (619 в 1068), Павел Дацюк (604 в 953), Алексей Ковалёв (599 в 1316), Сергей Гончар (591 в 1301), Александр Могильный (559 в 990) и Вячеслав Козлов (497 в 1182).