Борис Михайлов: замена России на Финляндию на Кубке мира — для дураков

Двукратный олимпийский чемпион, член тренерского совета Федерации хоккея России Борис Михайлов высказался по поводу вероятного проведения Кубка мира без сборной России. Ранее появились данные о том, что команда Финляндии откажется участвовать в турнире НХЛ для сборных, если на него допустят команду России.

«А что тут сказать? Замена сборной России на сборную Финляндии – для дураков. Это страны с разными амбициями и разным интересом к себе. Что тут сравнивать?

НХЛ может согласиться с финским диктатом? За океаном всё решают деньги. Будет финансово выгодно – согласятся, нет – не обратят внимания.

Насколько реален вот такой усечённый турнир? Могут провести. Повторюсь, если НХЛ будет выгодно, они создадут и запустят даже дворовые сборные. Такое уже было. Нет проблем», – цитирует Михайлова Russia-hockey.ru.