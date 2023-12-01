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«Сибирь» подписала контракт с экс-защитником «Авангарда» Зиятом Пайгиным

«Сибирь» подписала контракт с экс-защитником «Авангарда» Зиятом Пайгиным
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«Сибирь» подписала контракт с 28-летним защитником Зиятом Пайгиным до конца текущего сезона, сообщает пресс-служба новосибирского клуба. Ранее «Авангард» расторг контракт с игроком обороны.

Напомним, ранее «Авангард» поместил Пайгина в список отказов, с которого защитника не забрал ни один клуб КХЛ. Зият провёл семь матчей в ВХЛ за «Омские Крылья», забросив в них три шайбы, две из которых оказались победными, и отдав две результативные передачи.

В текущем сезоне Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги 28-летний игрок обороны провёл 20 матчей за «Авангард», отметившись одной результативной передачей с показателем полезности «-4». Всего в КХЛ на счету Пайгина 386 матчей, в которых защитник набрал 103 (35+68) очка с показателем полезности «-6».

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