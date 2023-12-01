«Амур» нанёс минскому «Динамо» четвёртое поражение подряд

В Хабаровске на стадионе «Платинум-Арена» прошёл очередной матч регулярного Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Амуром» и минским «Динамо». Победу в упорном матче одержали хабаровчане со счётом 2:1.
Счёт в матче уже на 44-й секунде открыл Кирилл Капустин, которому ассистировали Егор Коршков и Иван Мищенко. Удвоил преимущество хабаровчан в середине второго периода Кирилл Панюков с передач Ивана Мищенко и Якова Рылова. Минчанам удалось отыграть одну шайбу в середине третьего периода, когда отличился Роман Горбунов с передачи Роба Хэмилтона. Отчаянные попытки сравнять счёт в концовке матча не привели к успеху.
Минский клуб проиграл четвёртый матч подряд и 3 декабря встретится с «Адмиралом». «Амур» 4 декабря сыграет на выезде с «Авангардом».
- 1 декабря 2023
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