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«Амур» нанёс минскому «Динамо» четвёртое поражение подряд

«Амур» нанёс минскому «Динамо» четвёртое поражение подряд
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В Хабаровске на стадионе «Платинум-Арена» прошёл очередной матч регулярного Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Амуром» и минским «Динамо». Победу в упорном матче одержали хабаровчане со счётом 2:1.

Фонбет Чемпионат КХЛ
01 декабря 2023, пятница. 12:00 МСК
Амур
Хабаровск
Окончен
2 : 1
Динамо Мн
Минск
1:0 Капустин (Коршков, Мищенко) – 00:44 (5x5)     2:0 Панюков (Мищенко, Рылов) – 25:32 (5x4)     2:1 Горбунов (Хэмилтон, Меркли) – 51:33 (5x5)    

Счёт в матче уже на 44-й секунде открыл Кирилл Капустин, которому ассистировали Егор Коршков и Иван Мищенко. Удвоил преимущество хабаровчан в середине второго периода Кирилл Панюков с передач Ивана Мищенко и Якова Рылова. Минчанам удалось отыграть одну шайбу в середине третьего периода, когда отличился Роман Горбунов с передачи Роба Хэмилтона. Отчаянные попытки сравнять счёт в концовке матча не привели к успеху.

Минский клуб проиграл четвёртый матч подряд и 3 декабря встретится с «Адмиралом». «Амур» 4 декабря сыграет на выезде с «Авангардом».

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