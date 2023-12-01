«В третьем периоде выбросы какие-то непонятные». Леонтьев — о поражении «Нефтехимика»

Главный тренер «Нефтехимика» Олег Леонтьев прокомментировал поражение команды в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Авангардом» (3:4 Б). Нижнекамцы упустили преимущество в два гола — 3:1.

«Боевой матч, высокого накала. Отлично мы начали, повели в счёте, хорошо держали игру. Но в третьем периоде удаления, выбросы какие-то непонятные, и соперник продуктивно реализовал свои моменты. Терпения, наверное, нам не хватило, чтобы довести матч до победы. В овертайме молодцы, выстояли «три на четыре», а в буллитах у нас что-то как-то не получается. Вроде всё правильно делают ребята, но где-то шайба сходит… Много позитивных моментов по игре, но надо убирать эти удаления, и всё будет нормально», — передаёт слова Леонтьева корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.