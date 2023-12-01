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«Коламбус» выйдет на матч НХЛ с полностью русской тройкой атаки

«Коламбус» выйдет на матч НХЛ с полностью русской тройкой атаки
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Главный тренер «Коламбус Блю Джекетс» Паскаль Венсан сообщил, что собирается выставить полностью русскую тройку атаки на матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Оттавой Сенаторз».

Как сообщает The Athletic, наставник «синих мундиров» отметил, что нападающий Дмитрий Воронков будет переведён в центр. Во втором звене вместе с ним на флангах сыграют Егор Чинахов и Кирилл Марченко.

Напомним, в нынешнем сезоне 23-летний нападающий забил четыре гола и отдал семь передач, набрав 11 (4+7) очков в 18 матчах в дебютном сезоне в Национальной хоккейной лиге.

Матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Оттавой» пройдёт в ночь с 1 на 2 декабря. Стартовое вбрасывание встречи состоится в 3:00 мск.

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