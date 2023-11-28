«Другой менталитет, всё другое». Дмитрий Воронков высказался о жизни в США

Российский нападающий «Коламбус Блю Джекетс» Дмитрий Воронков высказался после гола и победы в матче с «Бостон Брюинз» (5:2).

«Конечно, большая разница, непривычно. Другой менталитет, всё другое. Буду привыкать, ребята меня поддерживают. Да-да, я остаюсь. Сейчас буду искать квартиру и переезжать из отеля. Я бы хотел сделать визу для девушки, близких друзей, чтобы они приехали.

Очень положительные эмоции, когда приходишь на игру в раздевалку. Это очень классно. Моя игра сегодня? Есть к чему стремиться, надо будет играть ещё лучше, не одну, а две, три забрасывать», — сказал Воронков.

В нынешнем сезоне 23-летний нападающий набрал 10 (4+6) очков в 17 матчах в дебютном сезоне в Национальной хоккейной лиге.

В Коламбусе на стадионе «Нейшнвайд-Арена» проходил очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Коламбус Блю Джекетс» принимал «Бостон Брюинз». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 5:2.