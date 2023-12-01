«Нужны мужские решения». Ротенберг объяснил, почему не выпускал Рендулича в 3-м периоде

Главный тренер СКА Роман Ротенберг прокомментировал победу команды в матче с «Витязем» (3:2 ОТ).

«Второй раз за три матча в третьем периоде на скамейке оказываются Эмиль Галимов и Борна Рендулич, стоит ли их снова брать в состав? Боря Рендулич вышел при игре «четыре на три» в овертайме, внёс вклад в победу. Никаких вопросов нет. Здесь все готовы помогать команде. Бывают ситуации, когда мы играем теми хоккеистами, которые «в огне». Заслужили своим трудолюбием играть. Все остальные тоже играют, поддерживают команду. Мы сильный коллектив. А дальше посмотрим. У нас длинная дистанция. Всегда всё по-разному складывается. Все помогли команде выиграть. Но так сложилась игра, что нужно было принимать мужские решения и выиграть игру.

Сегодня утром у нас вратарь Юхан Маттссон получил травму», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Владимир Лаевский.