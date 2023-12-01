Никита Кучеров признан первой звездой ноября в НХЛ, Бедард — лучший новичок

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Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров стал первой звездой ноября в НХЛ, сообщает пресс-служба лиги.

Форвард «молний» ударно провёл прошлый месяц. В 14 встречах регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги Кучеров забросил девять шайб и отдал 19 результативных передач, суммарно записав на свой счёт 28 очков. В среднем за матч россиянин набирал по два балла. Всего за 23 встречи текущего сезона Кучеров набрал 39 (15+24) очков.

Второй звездой месяца был признан защитник «Колорадо Эвеланш» Кейл Макар. Канадец набрал 25 (4+21) очков в 14 матчах ноября.

Третьей звездой стал защитник «Ванкувер Кэнакс» Куинн Хьюз. В 15 встречах месяца хоккеист набрал 22 (5+17) результативных балла.

Лучшим новичком ноября признали нападающего «Чикаго Блэкхоукс» Коннора Бедарда.