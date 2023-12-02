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Кокорев: «Сочи» вышел в первом периоде неготовым к такой скорости и борьбе

Кокорев: «Сочи» вышел в первом периоде неготовым к такой скорости и борьбе
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Главный тренер «Сочи» Дмитрий Кокорев подвёл итоги матча регулярного чемпионата КХЛ с «Локомотивом» (0:2).

«Вышли в первом периоде неготовыми к такой скорости и борьбе, пошли удаления – пропустили в меньшинстве. Потом попытались выровнять игру, были удаления у соперника, но мы своим шансом не воспользовались. И моменты были, и бросали, но, к сожалению, не получилось забить.

Как мог бы описать игру команды в большинстве? Повторюсь, сегодня исход матча решили неравные составы, будем разбираться, что происходит у нас в большинстве. Имея столько минут, здесь можно сказать только, что надо работать над этим компонентом и улучшать его», — приводит официальный сайт «Сочи» слова Кокорева.

«Сочи» занимает 11-е место в Западной конференции с 30 очками после 37 матчей.

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