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Результаты матчей КХЛ 1 декабря, обзоры матчей, видео голов, турнирная таблица, матчи 2 декабря

СКА одержал 10-ю победу подряд, «Динамо» испортило юбилей «Трактора». Итоги дня в КХЛ
Денис Лутченко
Результаты матчей КХЛ 1 декабря
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Бело-голубые вновь возглавили Западную конференцию, а их минские одноклубники угодили в кризис.

1 декабря в регулярном чемпионате Фонбет КХЛ состоялось пять матчей. Подводим краткие итоги игрового дня и рассказываем самое важное о прошедших встречах.

Фонбет Чемпионат КХЛ
01 декабря 2023, пятница. 12:00 МСК
Амур
Хабаровск
Окончен
2 : 1
Динамо Мн
Минск
1:0 Капустин (Коршков, Мищенко) – 00:44 (5x5)     2:0 Панюков (Мищенко, Рылов) – 25:32 (5x4)     2:1 Горбунов (Смирнов, Хэмилтон) – 51:33 (5x5)    

Счёт в матче уже на 44-й секунде открыл Кирилл Капустин, которому ассистировали Егор Коршков и Иван Мищенко. Удвоил преимущество хабаровчан в середине второго периода Кирилл Панюков с передач Мищенко и Якова Рылова.

Минчанам удалось отыграть одну шайбу в середине третьего периода, когда отличился Роман Горбунов с передачи Роба Хэмилтона. Отчаянные попытки сравнять счёт в концовке матча не привели к успеху.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Минский клуб проиграл четвёртый матч подряд и 3 декабря встретится с «Адмиралом». «Амур» 4 декабря сыграет на выезде с «Авангардом».

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Фонбет Чемпионат КХЛ
01 декабря 2023, пятница. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Окончен
4 : 3
Б
Нефтехимик
Нижнекамск
0:1 Селезнёв (Брюквин, Жукенов) – 13:16 (5x5)     0:2 Кашников (Якупов) – 19:13 (5x5)     1:2 Буше (Ткачёв, Шарипзянов) – 34:18 (5x4)     1:3 Попов – 39:47 (5x5)     2:3 Мартынов (Гераськин, Чистяков) – 44:04 (5x4)     3:3 Бойков (Чмыхов, Гераськин) – 45:28 (5x5)     4:3 Буше – 65:00    

На 14-й минуте Григорий Селезнёв вывел нижнекамцев вперёд. На 20-й минуте Евгений Кашников с передачи Наиля Якупова удвоил преимущество «Нефтехимика». На 35-й минуте Рид Буше отыграл один гол. На 40-й минуте Данила Попов забросил третью шайбу в ворота «Авангарда».

На 45-й минуте Игорь Мартынов сократил отставание до минимума. Через 84 секунды Сергей Бойков сравнял счёт. Дополнительное время победителя не выявило, в результате чего судьба встречи решилась в серии послематчевых бросков, где победный буллит реализовал Рид Буше.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Нефтехимик» 3 декабря в Казани сыграет с «Ак Барсом». «Авангард» 4 декабря примет «Амур».

Фонбет Чемпионат КХЛ
01 декабря 2023, пятница. 17:00 МСК
Трактор
Челябинск
Окончен
2 : 4
Динамо М
Москва
0:1 Пакетт (Гусев, Уил) – 10:33 (5x4)     0:2 О'Делл (Пакетт) – 13:01 (5x4)     1:2 Яруллин (Калинин, Сошников) – 22:18 (5x5)     1:3 Рашевский (Пыленков) – 24:51 (5x5)     2:3 Яруллин (Кравцов, Дер-Аргучинцев) – 27:50 (5x4)     2:4 Джиошвили (Пыленков) – 55:25 (4x4)    

На 11-й минуте Седрик Пакетт, реализовав численное большинство, вывел москвичей вперёд. На 14-й минуте Джордан Уил после паса Седрика Пакетта удвоил преимущество динамовцев. На 23-й минуте Альберт Яруллин отыграл один гол. На 25-й минуте Дмитрий Рашевский с передачи Даниила Пыленкова забил третий гол. На 28-й минуте Яруллин оформил дубль. На 56-й минуте Максим Джиошвили забросил четвёртую шайбу, воспользовавшись ещё одной передачей оформившего ассистентский дубль Пыленкова.

В этом матче 21-летний вратарь «Трактора» Вячеслав Бутеец дебютировал в КХЛ. В первом периоде Бутеец пропустил две шайбы после 17 бросков, а во втором пропустил ещё один гол, после чего на 25-й минуте тренерский штаб хозяев принял решение заменить вратаря на 25-летнего Никиту Подскребалина, который в концовке встречи пропустил от Джиошвили.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Благодаря этой победе москвичи набрали 53 очка и обошли «Спартак», став лидером Западной конференции. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Динамо» в Нижнем Новгороде сыграет с «Торпедо». «Трактор» примет ЦСКА. Оба матча состоятся 3 декабря.

Фонбет Чемпионат КХЛ
01 декабря 2023, пятница. 19:30 МСК
ХК Сочи
Сочи
Окончен
0 : 2
Локомотив
Ярославль
0:1 Никулин (Лихачёв) – 08:50 (5x4)     0:2 Шалунов (Берёзкин, Чехович) – 15:09 (5x4)    

На девятой минуте Степан Никулин, реализовав численное большинство с передачи Ярослава Лихачёва, вывел железнодорожников вперёд. На 16-й минуте Максим Шалунов при игре «пять на четыре» забросил вторую шайбу в ворота «Сочи». Очки за результативные передачи получили Максим Берёзкин и Иван Чехович. Все голы были забиты в первом периоде, а в оставшиеся два отрезка счёт на табло уже не изменился. Матч на «ноль» провёл молодой голкипер гостей Сергей Мурашов.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

1 декабря «Трактор» и «Локомотив» достигли отметки в 1000 матчей в КХЛ. Ярославская и челябинские команды стали лишь восьмым и девятым клубами, сыгравшими в КХЛ не менее 1000 матчей. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Сочи» вновь сыграет с «Локомотивом». Встреча состоится 3 декабря.

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СКА
Санкт-Петербург
Окончен
3 : 2
ОТ
Витязь
Московская область
0:1 Ежов (Воронков, Кара) – 19:43 (5x5)     0:2 Воробьёв (Цицюра) – 30:01 (5x5)     1:2 Никишин (Земчёнок, Воробьёв) – 43:37 (5x5)     2:2 Алистров (Зыков) – 53:51 (5x4)     3:2 Воробьёв (Толчинский) – 61:10 (4x3)    

На 20-й минуте Иван Ежов вывел подмосковную команду вперёд. Очки за результативные передачи получили Егор Воронков и Владислав Кара. На 31-й минуте Иван Воробьёв после паса Владислава Цицюры удвоил преимущество «Витязя».

На 44-й минуте Александр Никишин отыграл один гол. Очки за результативные передачи получили Артём Земчёнок и Михаил Воробьёв. На 54-й минуте Владимир Алистров после паса Валентина Зыкова сравнял счёт, а в овертайме 10-ю победу подряд СКА принёс точный бросок Воробьёва.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

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Расписание на 2 декабря:

Фонбет Чемпионат КХЛ
02 декабря 2023, суббота. 13:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Не начался
Лада
Тольятти
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Фонбет Чемпионат КХЛ
02 декабря 2023, суббота. 15:00 МСК
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Уфа
Не начался
Спартак
Москва
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02 декабря 2023, суббота. 17:30 МСК
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