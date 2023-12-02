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Никитин прокомментировал победу над «Сочи»

Никитин прокомментировал победу над «Сочи»
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Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин подвел итоги гостевого матча регулярного чемпионата КХЛ с «Сочи» (2:0).

«В принципе, хорошую игру провели. Единственный момент – удаления ритм игры сбивали, очень много приходилось одним играть, другим сидеть. Серёга Мурашов «на ноль» сыграл, есть положительный момент, двигаемся дальше.

Придало ли дополнительной мотивации, что этот матч стал тысячным для «Локомотива» в чемпионатах КХЛ? Честно говоря, с игроками не обсуждали, а с тренерами у нас есть те, кто эту тысячу и сыграли, поэтому, естественно, знали об этом.

Что хотел бы сказать болельщикам? Болельщикам благодарны, сегодня много было их из Ярославля. Стараемся их не разочаровать. Парни в этом плане достаточно ответственные, поэтому всех с тысячным матчем!» — приводит официальный сайт «Сочи» слова Никитина.

«Локомотив» набрал 49 очков после 36 игр и занимает третье место в Западной конференции.

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