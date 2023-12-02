Задоров: надеюсь, моя адаптация в «Ванкувере» будет лёгкой, я не очень застенчивый парень

Российский защитник Никита Задоров поделился эмоциями от своего обмена из «Калгари Флэймз» в «Ванкувер Кэнакс».

«Это великая команда. В этом году ребята играют очень хорошо. Понятно, что мы играли в одном дивизионе, так что мне приходилось следить за ними раньше. Я знаю нескольких парней, которые были моими соперниками, но теперь они мои товарищи по команде. Я играл с Иэном Коулом в «Колорадо», играл с Тайлером Майерсом в «Баффало» мои первые два года, с Пиусом Сутером один год в «Чикаго», так что я знаю их и всех россиян, конечно. Мы все встречаемся во Флориде в межсезонье, у нас один и тот же тренер по силовой подготовке, поэтому мы вместе занимаемся в зале. Моя жена и жена Ильи Михеева хорошие подруги, поэтому летом мы много тусуемся, мы как соседи и видимся словно каждый день. Андрей [Кузьменко] вырос вместе со мной, играя за те же самые молодёжные команды, его отец был моим тренером, но Андрей на год младше меня. В команде я знаю примерно пять-восемь парней, так что, надеюсь, для меня адаптация будет лёгкой. Вы можете спросить моих товарищей по команде, я не застенчивый парень», — приводит слова Задорова официальный сайт «Ванкувера».

Напомним, Задоров запросил обмен из «Калгари» в начале ноября. Помимо «Ванкувера», на россиянина претендовал ещё ряд клубов лиги.