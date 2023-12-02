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Лайне прокомментировал победу «Коламбуса» над «Оттавой»

Лайне прокомментировал победу «Коламбуса» над «Оттавой»
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Нападающий «Коламбус Блю Джекетс» Патрик Лайне прокомментировал победу своей команды в сегодняшнем матче регулярного чемпионата НХЛ над «Оттавой Сенаторз» (4:2).

В этой встрече финн отметился заброшенной шайбой. «Коламбус» и «Оттава» — две последние на данный момент команды Восточной конференции.

«Ни для кого не секрет, что мы изо всех сил пытались найти способ выиграть эти игры в этом сезоне. И они тоже пытались. У них много хороших игроков и, конечно же, вратарь. Сегодня вечером наша команда добилась большого успеха и заработала сверхважные два очка», — приводит слова Лайне официальный сайт НХЛ.

«Коламбус» набрал 20 очков и занимает 15-е место в турнирной таблице Восточной конференции. В следующем матче «жакеты» сыграют 4 декабря в гостях с «Бостон Брюинз».

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