Российские хоккеисты «Коламбуса» спровоцировали массовую потасовку в матче с «Оттавой»

В Коламбусе на стадионе «Нейшнвайд-Арена» прошёл матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Коламбус Блю Джекетс» нанёс поражение «Оттаве Сенаторз» (4:2).

Матч запомнился несколькими стычками с участием российских игроков «Коламбуса». Одну из таких потасовок в начале третьего периода спровоцировал Егор Чинахов, который сзади рубанул по ноге нападающего «Оттавы» Тима Штюцле. Мгновенно на льду вспыхнула массовая потасовка, в которую были вовлечены все находящиеся на льду игроки, в том числе российские форварды «Коламбуса» Дмитрий Воронков и Кирилл Марченко.

ВИДЕО

По итогам этой стычки две минуты штрафа за удар клюшкой получил Чинахов. Одну из шайб «Коламбуса» в матче забросил Дмитрий Воронков.