Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Куньлунь Ред Стар — Автомобилист. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
17:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Российские хоккеисты «Коламбуса» спровоцировали массовую потасовку в матче с «Оттавой»

Российские хоккеисты «Коламбуса» спровоцировали массовую потасовку в матче с «Оттавой»
Комментарии

В Коламбусе на стадионе «Нейшнвайд-Арена» прошёл матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Коламбус Блю Джекетс» нанёс поражение «Оттаве Сенаторз» (4:2).

Матч запомнился несколькими стычками с участием российских игроков «Коламбуса». Одну из таких потасовок в начале третьего периода спровоцировал Егор Чинахов, который сзади рубанул по ноге нападающего «Оттавы» Тима Штюцле. Мгновенно на льду вспыхнула массовая потасовка, в которую были вовлечены все находящиеся на льду игроки, в том числе российские форварды «Коламбуса» Дмитрий Воронков и Кирилл Марченко.

ВИДЕО

По итогам этой стычки две минуты штрафа за удар клюшкой получил Чинахов. Одну из шайб «Коламбуса» в матче забросил Дмитрий Воронков.

Материалы по теме
Видео
Шайба Воронкова и ассист Проворова помогли «Коламбусу» обыграть «Оттаву»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android